Thouars Visites guidées d’un ancien hôtel devenu le conservatoire de musiques et danses du Thouarsais Hôtel Tyndo Thouars, 16 septembre 2023, Thouars. Visites guidées d’un ancien hôtel devenu le conservatoire de musiques et danses du Thouarsais 16 et 17 septembre Hôtel Tyndo Gratuit. Sur inscription. Groupes limités à 25 personnes. Port du masque obligatoire. L’hôtel Tyndo, construit au XVe siècle fut transformé en école publique de jeunes filles en 1874. En 1979, cet ensemble est devenu maison d’associations avant d’être restauré pour accueillir en 2015, le conservatoire de musiques et danses du Thouarsais.

L'ancien hôtel Tyndo a été réhabilité en conservatoire de danse et de musique à rayonnement intercommunal par le cabinet d'architectes ARC & SITES.

