Passez les fêtes à l’Hôtel Sully Hotel SULLY Châtellerault, 3 janvier 2024 13:30, Châtellerault.

Passez les fêtes à l’Hôtel Sully Mercredi 3 janvier 2024, 14h30 Hotel SULLY Réservations recommandées au 0549237015 ou patrimoine@grand-chatellerault.fr. Tarifs : 10€ (plein tarif), 5€ (tarif réduit), gratuit (moins de 18 ans, journalistes et enseignants).

Accueillis par la médiatrice du patrimoine, l’animation proposera une découverte de l’histoire et de l’art de façon insolite. Cette animation s’adresse aux enfants dès l’age de 3 ans, avec l’heure du conte et pour les plus grands avec divers jeux de société : Timeline, Qui-est-ce?….

Les enfants doivent être accompagnés d’un parent.

Hotel SULLY 14 rue de Sully 86100 Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@grand-chatellerault.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T14:30:00+01:00 – 2024-01-03T16:00:00+01:00

noël Sully

Patrimoine – PAH