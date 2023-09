exposition » En chemin » Hotel SULLY Châtellerault, 21 octobre 2023, Châtellerault.

exposition » En chemin » 21 – 29 octobre Hotel SULLY Entrée libre

Une vingtaine d’artistes de l’Association Regards ont travaillé à parir du texte suivant: « Du chemin de la vie aux chemins de promenade, des chemins des souvenirs et des chemins à venir, nous sommes tous depuis notre naissance sur des chemins identiques ou différents qui nous rappellent le passé, nous font vivre le présent et entrevoir le futur » . Exposition de peintures, photographies, dessins, sculptures et estampes.

Hotel SULLY 14 rue de Sully 86100 Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « regards.chatel86@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:30:00+02:00

2023-10-29T14:00:00+01:00 – 2023-10-29T17:00:00+01:00