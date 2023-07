Découvrez les nouvelles mallettes pédagogiques : l’art des objets et l’art du portrait Hôtel Sully Châtellerault, 16 septembre 2023, Châtellerault.

Le service a acquis deux nouvelles mallettes qui seront mises à disposition des enseignants à partir de septembre 2023 : l’objet dans l’art et le portrait dans l’art. Venez les découvrir en exclusivité!

Hôtel Sully 14 rue de Sully, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 21 05 47 http://www.tourisme-chatellerault.fr Châtellerault est une ville d’accueil des pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. L’espace scénographique, près de l’église Saint-Jacques, vous plonge dans l’histoire de ce pèlerinage millénaire. L’hôtel Sully fut construit à la charnière des XVIe et XVIIe siècles par Charles Androuet du Cerceau, célèbre architecte. Hôtel typique de cette période, il présente une cour à l’avant et un jardin à l’arrière. Son architecture témoigne de la transition qui s’opère alors entre Renaissance et période classique. L’intérieur a été entièrement rénové au XIXe siècle dans un style néo-Renaissance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©RMN Grand Palais