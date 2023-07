Jeux de société pour un apprentissage ludique du patrimoine : affrontez-vous en famille ! Hôtel Sully Châtellerault, 16 septembre 2023, Châtellerault.

Jeux de société pour un apprentissage ludique du patrimoine : affrontez-vous en famille ! 16 et 17 septembre Hôtel Sully Gratuit. Entrée libre. Ateliers sous la surveillance d’un agent du service patrimoine – Pays d’art et d’histoire de Grand Châtellerault.

Parce que l’apprentissage passe par le jeu, nous avons mis en place des jeux de société qui permettent l’éducation au patrimoine. Venez vous affronter en famille !!!

Hôtel Sully 14 rue de Sully, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 21 05 47 http://www.tourisme-chatellerault.fr Châtellerault est une ville d’accueil des pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. L’espace scénographique, près de l’église Saint-Jacques, vous plonge dans l’histoire de ce pèlerinage millénaire. L’hôtel Sully fut construit à la charnière des XVIe et XVIIe siècles par Charles Androuet du Cerceau, célèbre architecte. Hôtel typique de cette période, il présente une cour à l’avant et un jardin à l’arrière. Son architecture témoigne de la transition qui s’opère alors entre Renaissance et période classique. L’intérieur a été entièrement rénové au XIXe siècle dans un style néo-Renaissance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©DR