REGARDE Hotel SULLY Châtellerault

Vienne

REGARDE Hotel SULLY, 10 juin 2023, Châtellerault. REGARDE 10 – 18 juin Hotel SULLY Entrée libre L’association Regards présente cinq artistes réunis dans l’éphémère d’une exposition.

Cinq regards qui offrent une diversité d’expressions: peinture, pastel, photographie, estampe, sculpture pour une découverte de l’univers de création de chacun Hotel SULLY 14 rue de Sully 86100 Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « regards.chatel86@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.regards86.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T11:00:00+02:00 – 2023-06-10T11:30:00+02:00

2023-06-18T14:00:00+02:00 – 2023-06-18T17:30:00+02:00

