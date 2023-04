« 60 minutes Archi » – La rue Sully et le quartier Saint Jacques Hotel SULLY Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

« 60 minutes Archi » – La rue Sully et le quartier Saint Jacques Hotel SULLY, 11 mai 2023, Châtellerault. « 60 minutes Archi » – La rue Sully et le quartier Saint Jacques Jeudi 11 mai, 15h00 Hotel SULLY 7€ plein tarif, 3,50 € tarif réduit (demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap). Gratuit pour les moins de 18 ans. Partez à la découverte d’un quartier aux très beaux hôtels particuliers des XVIème et XVIIème siècles. Visite intérieure de l’Hôtel Sully et explication du fonctionnement de l’hôtel particulier sur cour et jardin. Un état des lieux de l’église Saint Jacques et d’autres découvertes seront proposées. Réservations recommandées Hotel SULLY 14 rue de Sully 86100 Chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

® Service Patrimoine de Grand Châtellerault

