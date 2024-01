FlamencA en hiver Hôtel & Spa Jules César Arles – MGallery, 9 bd des Lices, Arles Arles, samedi 27 janvier 2024.

FlamencA en hiver Récital Chant, guitare et violon flamenco Samedi 27 janvier, 20h30 Hôtel & Spa Jules César Arles – MGallery, 9 bd des Lices, Arles 25 €

Fin : 2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00

Le flamenco dans son expression originelle et intime (jauge de 50 personnes), présentée en acoustique.

Création originale pour FlamencA dans la plus pure tradition du flamenco gitan.

Artistes. Anton Fernandez, Guitare. Domingo Moreno chant et percussions. Frasco Amador, violon flamenco

Interprétation de répertoire traditionnel du flamenco, alegrias, soleares, bulerias, serranas, fandangos, tango flamenco, granadina, tarantos, entre autres styles.

Tél 04 90 18 41 20

Renseignements au 06 19 75 83 96

Hôtel & Spa Jules César Arles – MGallery, 9 bd des Lices, Arles 9 bd des Lices, Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur