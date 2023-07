Présentation de deux hôtels particuliers Hôtel Sardini Blois Catégories d’Évènement: Blois

Loir-et-Cher Présentation de deux hôtels particuliers Hôtel Sardini Blois, 16 septembre 2023, Blois. Présentation de deux hôtels particuliers 16 et 17 septembre Hôtel Sardini Dans le cadre de leur formation, des étudiants de BTS ont suivi un module d’enseignement sur la Renaissance à Blois et la préparation d’une présentation de monument. Hôtel Sardini 7 rue du Puits-Châtel 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 Hôtel particulier édifié sous le règne de Louis XII. Galerie, cheminée du XVIIe siècle, oratoire de la fin du XVe siècle. Décor caractéristique de la première Renaissance. C’est le parfait exemple de l’hôtel particulier du règne de Louis XII, dont le porc-épic orne l’entrée. Les piliers ornés de motifs italianisants s’inspirent directement du château. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

