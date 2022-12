Hôtel Sainte Victoire Vauvenargues – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre Vauvenargues, 31 décembre 2022, Vauvenargues Vauvenargues.

Hôtel Sainte Victoire Vauvenargues – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre

2022-12-31 – 2022-12-31

EUR 180 180 // Menu //



● Duo d’Huîtres

Huître Kaki Furai, mayonnaise wasabi, pickles d’oignon rouge et perles de wasabi & huître sorbet mangue, mousse de cardamome et quinoa frit

● La crevette gravlax rouge : crevette en gravlax avec betterave, sauce Umami végétale, salade de betterave et shiso, pickles de topinambour et betterave, crème de topinambour, betterave citrique caramélisée, crème d’ail noir, perles de wasabi

● L’oeuf parfait : crème de pistache, crumble de parmesan et son écume de shiitake

● Langouste et calamar : Pomme verte, haricots verts, quinoa croquant et son bouillon de la mer

● Le rouget croquant : crème d’ananas caramélisé, bonbon d’ananas et menthe, riz sauvage, crème d’épinard, courgette, curry rouge, chips de menthe et sauce de coco végétale

● La caille sauce Champagne : farofa de fruits secs et d’abricots, sauce demi-glace de dattes, réduction de vin rouge, chips de shiso

● Pré-dessert : bonbon de mandarines avec menthe et cachaça

● La fusion verte au thé koto : praliné pistache, granité thé vert Koto, mousse de pistache & thé vert et son infusion de poivre Sishuan

L’hôtel Sainte Victoire vous propose sa soirée du Réveillon 2022. Venez déguster les mets du chef Mateus Marangoni dans une ambiance brésilienne avec le duo Fafa Carioca !

