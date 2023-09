Deux siècles d’histoire autour de l’Hôtel de ville Hôtel Saint-Simon Angoulême, 13 octobre 2023, Angoulême.

Deux siècles d’histoire autour de l’Hôtel de ville 13 – 15 octobre Hôtel Saint-Simon Gratuit. Entrée libre.

L’histoire des abords de l’Hôtel de ville en photos et cartes postales anciennes.

Hôtel Saint-Simon 15 rue de la cloche verte, 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 21 74 33 69 Ancien hôtel particulier du XVIe siècle au cœur du centre historique d’Angoulême. Événements : expositions, balades urbaines, rencontres et conseils des architectes. En partenariat avec Pays d’Art et d’Histoire et le CAUE 16. Gare de bus et parkings souterrains à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©carte postale