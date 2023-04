Autour du chapeau – 6ème Rencontre des métiers des accessoires de mode Hôtel Saint-Christophe, 15 avril 2023, La baule.

Autour du chapeau – 6ème Rencontre des métiers des accessoires de mode 15 et 16 avril Hôtel Saint-Christophe Public

Les créatrices Nelly Bichet, modiste, et Catherine Roncin, artisan gainier, partagent un espace de création au Garage à Saint-Nazaire ainsi qu’une boutique « Duo, sacs & chapeaux ». Avec le concours de l’Agence inventive – compositeurs d’évènements, elles ont imaginé ces Rencontres Nationales des Métiers du sur mesure.



Cette année ils vous accueillent à l’Hôtel Saint-Christophe, havre de quiétude en plein cœur de la Baule, dans son écrin de verdure. Cet hôtel de charme a su préserver toute son authenticité, au sein d’un des quartiers les plus agréables de la station balnéaire. Dans le jardin, les quatre villas 1900 offrent une atmosphère hors du temps, typique de La Baule.



LE SALON REGROUPERA UNE VINGTAINE DE CRÉATEURS DU SUR MESURE, DANS DES ACTIVITÉS VARIÉES EN PRIVILÉGIANT LES ACTEURS DU TERRITOIRE DE L’OUEST DE LA FRANCE ET SANS OUBLIER LA CRÉATION AU MASCULIN. IL OCCUPERA LES SALONS ET LES CHAMBRES DE L’HÔTEL SAINT-CHRISTOPHE À LA BAULE LES SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 AVRIL 2023. IL SERA OUVERT AU GRAND PUBLIC ET L’ENTRÉE SERA GRATUITE. Une occasion idéale pour découvrir des métiers rares aux savoir-faire rares dans un cadre exceptionnel !

Hôtel Saint-Christophe 1 avenue des Alcyons 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 33 79 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 72 75 19 24 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@autourduchapeau.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.autourduchapeau.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/autour-du-chapeau-6eme-rencontre-des-metiers-des-accessoires-de-mode-la-baule.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T09:00:00+02:00 – 2023-04-15T19:00:00+02:00

2023-04-16T09:00:00+02:00 – 2023-04-16T19:00:00+02:00

