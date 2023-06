Visite guidée du jardin du Westminster Hôtel Royal Westminster – Entrée du parc, 1515 Promenade du Soleil, 06500 Menton Menton Menton Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Menton Visite guidée du jardin du Westminster Hôtel Royal Westminster – Entrée du parc, 1515 Promenade du Soleil, 06500 Menton Menton, 21 septembre 2022, Menton. Visite guidée du jardin du Westminster 21 septembre – 14 décembre 2022, les mercredis Hôtel Royal Westminster – Entrée du parc, 1515 Promenade du Soleil, 06500 Menton Tarif unique : 3 €. Gratuit pour les moins de 12 ans, les étudiants.

Tarif groupe à partir de 20 personnes. Compris dans l’offre : Le guide-conférencier

Non compris dans l’offre : Le transport et les frais liés au transport

Règlement en espèces : merc null

Durée : 0h45

Activité organisée par Hôtel de ville – Mairie de Menton – Organisme public

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/visite-guidee-du-jardin-du-westminster Hôtel Royal Westminster – Entrée du parc, 1515 Promenade du Soleil, 06500 Menton Hôtel Royal Westminster – Entrée du parc, 1515 Promenade du Soleil, 06500 Menton Menton 6500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/visite-guidee-du-jardin-du-westminster »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/visite-guidee-du-jardin-du-westminster »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-21T12:30:00+02:00 – 2022-09-21T13:15:00+02:00

2022-12-14T11:30:00+01:00 – 2022-12-14T12:15:00+01:00 Nature Sortie nature Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Hôtel Royal Westminster - Entrée du parc, 1515 Promenade du Soleil, 06500 Menton Adresse Hôtel Royal Westminster - Entrée du parc, 1515 Promenade du Soleil, 06500 Menton Ville Menton Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Hôtel Royal Westminster - Entrée du parc, 1515 Promenade du Soleil, 06500 Menton Menton

Hôtel Royal Westminster - Entrée du parc, 1515 Promenade du Soleil, 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

Visite guidée du jardin du Westminster Hôtel Royal Westminster – Entrée du parc, 1515 Promenade du Soleil, 06500 Menton Menton 2022-09-21 was last modified: by Visite guidée du jardin du Westminster Hôtel Royal Westminster – Entrée du parc, 1515 Promenade du Soleil, 06500 Menton Menton Hôtel Royal Westminster - Entrée du parc, 1515 Promenade du Soleil, 06500 Menton Menton 21 septembre 2022