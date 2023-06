Le Royal Emeraude, un hôtel historique Hôtel Royal Emeraude Dinard, 17 septembre 2023, Dinard.

Le Royal Emeraude, un hôtel historique Dimanche 17 septembre, 14h30

Poussez la porte du Royal Emeraude et entrez dans cette Villa historique de 1892.

Edifiée à la belle et fastueuse époque, cette demeure est un véritable hommage, à elle toute seule, à l’histoire de Dinard. Chaque étage de l’hôtel vous transporte dans une ambiance de voyage unique faisant écho à différentes personnalités célèbres qui ont marqué l’histoire de la ville.

Lors de cette visite guidée de l’hôtel, vous découvrirez la Suite Orient Express s’ouvrant sur la mer, ainsi que notre verrière 1900.

Notre barman vous offrira une démonstration et une dégustation de notre cocktail signature au bar « Le Darling » ou de notre thé glacé maison infusé à partir de notre thé signature « Le Darling ».

Le Royal Emeraude est un hôtel de caractère situé au coeur de Dinard, station balnéaire mythique depuis les années folles.

A seulement quelques pas du Casino et de la plage de l’Écluse, revivez les fastes de la Belle Époque. Le temps d’une escale, profitez d’un bain de mer ou d’une promenade au clair de lune.

Cet hôtel de charme abrite, sous sa verrière 1900, le bar « Le Darling » qui vous accueille dans une ambiance feutrée et confortable inspirée du voyage.

Photo : Yann Richard