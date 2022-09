Exposition Extensions / Surélévations / Transformations dans le cadre des rencontres Parlons Architecture Hôtel Rochegude – Centre d’art Le Lait Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Exposition Extensions / Surélévations / Transformations dans le cadre des rencontres Parlons Architecture Hôtel Rochegude – Centre d’art Le Lait, 30 septembre 2022, Albi. Exposition Extensions / Surélévations / Transformations dans le cadre des rencontres Parlons Architecture 30 septembre – 16 octobre Hôtel Rochegude – Centre d’art Le Lait

Entrée libre

Projets d’ici et d’ailleurs sur la thématique de l’évolution et l’adaptation de nos modes d’habiter. 3 expos dans une, conçues par le CAUE des Yvelines, de la Sarthe et du Tarn. Hôtel Rochegude – Centre d’art Le Lait Rue Rochegude, Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.les-caue-occitanie.fr/tarn/en-octobre-parlons-architecture-0 »}] Expo, vidéos, maquettes à découvrir à l’Hôtel Rochegude. Un panel de projets pour se donner des idées, des envies …

Expositions proposées dans le cadre des rencontres parlons Architecture, et jusqu’au Journes nationales de l’Architecture – 14 au 16 octobre et Mois de l’Architecture en Occitanie. Consultez le programme complet et les moments clés ICI

Instagram et facebook : @parlonsarchitecture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-30T13:00:00+02:00

2022-10-16T18:00:00+02:00 @e.rgo

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Hôtel Rochegude - Centre d'art Le Lait Adresse Rue Rochegude, Albi Le Clos Ville Albi lieuville Hôtel Rochegude - Centre d'art Le Lait Albi Departement Tarn

Hôtel Rochegude - Centre d'art Le Lait Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Exposition Extensions / Surélévations / Transformations dans le cadre des rencontres Parlons Architecture Hôtel Rochegude – Centre d’art Le Lait 2022-09-30 was last modified: by Exposition Extensions / Surélévations / Transformations dans le cadre des rencontres Parlons Architecture Hôtel Rochegude – Centre d’art Le Lait Hôtel Rochegude - Centre d'art Le Lait 30 septembre 2022 Albi Hôtel Rochegude - Centre d'art Le Lait Albi

Albi Tarn