Thierry Boyer – Traces, racines, empreintes Hôtel Rochegude Albi, 2 mars 2024, Albi.

Thierry Boyer – Traces, racines, empreintes Exposition rétrospective de Thierry Boyer déployée dans trois lieux culturels albigeois 2 – 24 mars Hôtel Rochegude Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-02T13:00:00+01:00 – 2024-03-02T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T13:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

Inquiétante, contemplative, contrastée, fantasmagorique… Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier l’œuvre dense et protéiforme de Thierry Boyer, artiste disparu précocement en 2022.

Du souvenir du passé industriel de son bassin natal du Carmausin jusqu’aux réseaux, véritables cartes satellitaires de l’infiniment petit, ses œuvres subliment notre capacité à imager le temps à jamais révolu par la captation de traces, de racines et d’empreintes.

Formé aux Beaux-arts de Perpignan, sa pratique se décline d’abord sous la forme de vestiges industriels, des sculptures aux lignes épurées et aux matériaux contrastés faisant écho à la désindustrialisation. Jusqu’aux derniers travaux photographiques autour de dispositifs bâtis, l’artiste n’aura eu de cesse de questionner les notions d’essence et d’origine en les évoquant au travers de fragments.

La recherche permanente, passionnée et insatiable de cet anti-héros de l’art contemporain, qui préférait la quiétude de son atelier aux codes parfois trop exigeants de l’artiste en représentation, a vu son travail évoluer vers une panoplie de médiums mis au service de ses convictions plastiques et d’un projet bio-poétique. Ce fut alors le temps des Germinoscopes, ces installations mi sculptures/mi architectures, au sein desquels l’artiste sublime notre capacité à imager le vivant.

Trois structures culturelles albigeoises fréquentées par l’artiste, La Cheminée, Le Frigo et le centre d’art Le Lait, souhaitent mettre en valeur son œuvre dans le cadre d’une exposition rétrospective. Un hommage autant qu’une recréation autour de son travail, mené avec l’accompagnement de son frère Frédéric Boyer et de Tony Kunter, historien et connaisseur du travail de l’artiste.

Chacune des trois expositions proposera une entrée différente dans le travail de l’artiste : œuvres de jeunesse, dessins, sculptures… évoqueront ses différentes périodes. Au delà du cheminement à travers la ville d’Albi, des temps d’échanges, des ouvertures nocturnes et des visites rythmeront cette triple exposition, qui se veut vivante à l’image du travail de l’artiste, essentiel et foisonnant.

Du 02 au 24 mars 2024

Vernissage le vendredi 1er mars 2024

À 17h30 à la Cheminée, 18h30 au Frigo et 19h30 à l’Hôtel Rochegude

Lieux

Hôtel Rochegude, 28 rue Rochegude, 81000 Albi

Le Frigo, 9 rue Bonne Cambe, 81000 Albi

La Cheminée, 5 rue Sainte-Marie, 81000 Albi

Horaires

Hôtel Rochegude, du mercredi au dimanche, de 13h à 18h

Le Frigo, du mercredi au samedi de 14h à 18h

La Cheminée, du mercredi au dimanche de 14h à 19h

Gratuit

Entrée libre et accessible à toutes et à tous

Rdv

Tous les dimanches à 16h : visites à l’Hôtel Rochegude

Vendredi 15 mars 2024 : nocturne à la Cheminée, ouverture jusqu’à minuit

Samedi 23 mars 2024 : parcours de visite à 16h au Frigo, 17h à la Cheminée, 18h à Rochegude

Et d’autres rendez-vous encore…

Renseignements : 09 63 03 98 84

www.centredartlelait.com

centredart@centredartlelait.com

Retrospective proposée par le centre d’art Le Lait, le Frigo et la Cheminée en partenariat avec la Ville d’Albi, le Musée / Centre d’art du Verre et Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse

Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude, Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.centredartlelait.com/expositions/traces-racines-empreintes »}] [{« link »: « http://www.centredartlelait.com »}]

sculpture photographie

Thierry Boyer