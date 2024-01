MONOCORDES / Semaine du Son Hôtel Rochegude Albi, 31 janvier 2024, Albi.

MONOCORDES / Semaine du Son Dans le cadre de la Semaine du Son, ateliers de fabrication d’instruments, avec Jérôme Desigaud. 31 janvier et 3 février Hôtel Rochegude Gratuit / Sur inscription

Musicien luthier autodidacte, curieux des musiques du monde et des innovations acoustiques, Jérôme Desigaud propose des ateliers à destination des scolaires et des familles afin de fabriquer des arcs musicaux et des monocordes. Conçus à partir de calebasses, de bambous ou d’éléments de récupération, ces instruments à la fois intuitifs et rationnels permettent d’expérimenter de façon ludique les intervalles musicaux.

Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0563545175 »}, {« type »: « email », « value »: « info@gmea.net »}]

