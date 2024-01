POINT / WAVE – Semaine du Son Hôtel Rochegude Albi, 30 janvier 2024, Albi.

POINT / WAVE – Semaine du Son Dans le cadre de la Semaine du Son, la compositrice Catherine Lamb présente Point/Wave, à la frontière entre concert et installation sonore. 30 janvier – 2 février Hôtel Rochegude Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-30T17:00:00+01:00 – 2024-01-30T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T17:00:00+01:00 – 2024-02-02T21:00:00+01:00

La musique de Catherine Lamb (1982 – ) explore les interactions entre les sons dans un jeu de variations subtiles de couleurs, de transparences et d’atmosphères.

Dans Point/Wave, les sons de l’environnement extérieur sont captés, accordés et diffusés dans la salle d’exposition. Cet accord entre le dehors et le dedans laisse percevoir les transparences entre le réel et le poétique, visité à l’occasion par les vagues de la guitare ; fusion entre le son d’une voiture qui passe ou le chant d’un oiseau avec un son musical.

Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.gmea.net »}]

concert installation sonore