Fusion de deux mondes imaginaires Hôtel Rochegude Albi, 17 novembre 2023

Fusion de deux mondes imaginaires 17 novembre – 3 décembre Hôtel Rochegude Entrée libre

Avec pour pour fil rouge l’imaginaire, les visiteurs vont pouvoir admirer dans une salle les bouquets et les natures mortes de Chris assortis aux vases en raku (technique de cuisson japonaise) de Chantal.

Dans une autre, petits et grands formats peints de bassins aux nénuphars offrent un paysage idyllique à une série de princes charmants humoristiques en céramique de Chantal.

Enfin, dans le dernier espace, direction le Japon avec des peintures inspirées par ce pays et des raku de danseuses Geishas mais aussi dans une version plus décalée des « Geischats. »

Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T13:00:00+01:00 – 2023-11-17T18:00:00+01:00

2023-12-03T13:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

