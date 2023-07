Cet évènement est passé Exposition à l’Hôtel Rochegude – Ravel : Le chat qui me tirait la langue Hôtel Rochegude Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Exposition à l’Hôtel Rochegude – Ravel : Le chat qui me tirait la langue Hôtel Rochegude Albi, 19 juillet 2023, Albi. Exposition à l’Hôtel Rochegude – Ravel : Le chat qui me tirait la langue 19 juillet – 15 août Hôtel Rochegude Entrée libre Mélange de sérénité, de calme et d’harmonies des couleurs mais aussi dégradés de gris, du noir au blanc, l’Albigeois Jean-Pierre Ravel accroche ses oeuvres photographiques aux cimaises de l’Hôtel Rochegude. Vernissage de l’exposition le jeudi 20 juillet 2023 à 18h30. Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T13:00:00+02:00 – 2023-07-19T19:00:00+02:00

2023-08-15T13:00:00+02:00 – 2023-08-15T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Hôtel Rochegude Adresse 28 rue Rochegude, 81000 Albi Ville Albi Departement Tarn Lieu Ville Hôtel Rochegude Albi

Hôtel Rochegude Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/