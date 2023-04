Mises en scènes croisées autour de Lapérouse Hôtel Rochegude Albi Catégories d’évènement: Albi

Mises en scènes croisées autour de Lapérouse Hôtel Rochegude, 26 mai 2023, Albi. Mises en scènes croisées autour de Lapérouse 26 mai – 18 juin Hôtel Rochegude Entrée libre Le photographe Toulousain Thierry Genay pose son regard sur une sélection de vases, assiettes, pièces de métal et faïence issus des navires échoués de Lapérouse. Ce travail photographique revisite un genre pictural, celui de la nature morte. Ici, Thierry se fait aussi peintre, rappelant le style raffiné des artistes du XVIIe siècle.

De son côté, l’Albigeois Sébastien Pioch présente une série de portraits grand format réalisé suite à un reportage photographique sur la restauration de la statue, Plus d’une vingtaine d’artisans ont ainsi pris place devant son objectif. Une belle série de clichés qui fait passer ces hommes de l’ombre à la lumière. Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T13:00:00+02:00 – 2023-05-26T19:00:00+02:00

2023-06-18T13:00:00+02:00 – 2023-06-18T19:00:00+02:00

