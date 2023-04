Sprint festival photo de sport Hôtel Rochegude Albi Catégories d’évènement: Albi

Sprint festival photo de sport 29 avril – 14 mai Hôtel Rochegude, Albi. Entrée libre. Horaires variables selon les lieux. Célébrant les plus belles images de sport, cette manifestation, organisée par l'association « Sprint festival » et soutenue par la Ville d'Albi, propose des expositions en intérieur et en extérieur. Au total, ce sont huit expositions proposées gratuitement aux visiteurs, complétées de conférences et de temps forts. Hôtel Rochegude et hors les murs (Parc Rochegude, Tennis Club Albi, Athanor, Archives départementales, …). Horaires variables selon les lieux.

2023-04-29T13:00:00+02:00 – 2023-04-29T18:00:00+02:00

2023-05-14T13:00:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00 William Dupuy

