A l’Hôtel Rochegude, les visiteurs pourront contempler une exposition d’œuvres calligraphiques, réunies sous le titre « Les bruissements de la terre » par l’artiste Chantal Barlier. Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie Ces toiles au caractère chorégraphique respirent le mouvement dans une danse de l’encre et du geste. Les traits s’additionnent, se télescopent, s’entrecroisent et se déclinent à l’infini composant des tableaux au cœur desquels toute l’étendue du talent de Chantal s’emploie à capter les vibrations des forces invisibles de la nature. Un cheminement artistique qu’elle partagera aussi avec le public, le samedi 4 mars de 15h à 17h, lors d’un atelier d’écriture plastique et poétique (sur inscription : 06 82 36 66 85), en collaboration avec la poète Aurélie Delcros.

