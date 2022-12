Exposition « Couleurs et matières » de Melle Hôtel Rochegude Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Exposition « Couleurs et matières » de Melle Hôtel Rochegude, 6 janvier 2023, Albi. Exposition « Couleurs et matières » de Melle 6 – 22 janvier 2023 Hôtel Rochegude

Entrée libre

Du 6 au 22 janvier 2023, l’artiste albigeoise « Melle », Michelle Boularan, accroche ses tableaux d’une belle fraîcheur et baignés d’originalité. Hôtel Rochegude 28 rue Rochegude, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie Au cœur des salles, elle entraîne les visiteurs à l’intérieur de paysages abstraits dont le langage visuel est très personnel. Son geste large est instinctif et, allié à un solide sens de la construction mais aussi de la lumière, affirme un travail de grande qualité. Un équilibre entre la technique et la pulsion de l’instinct qui insuffle à la toile une dynamique sereine et enivrante. Vernissage le vendredi 6 janvier 2023 à 18h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-06T13:00:00+01:00

2023-01-22T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Hôtel Rochegude Adresse 28 rue Rochegude, 81000 Albi Le Clos Ville Albi lieuville Hôtel Rochegude Albi Departement Tarn

Hôtel Rochegude Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Exposition « Couleurs et matières » de Melle Hôtel Rochegude 2023-01-06 was last modified: by Exposition « Couleurs et matières » de Melle Hôtel Rochegude Hôtel Rochegude 6 janvier 2023 Albi Hôtel Rochegude Albi

Albi Tarn