Exposition « Extensions / Surélévations / Transformations » Hôtel Rochegude, 14 octobre 2022, Albi.

Exposition « Extensions / Surélévations / Transformations » 14 – 16 octobre Hôtel Rochegude

Gratuit. Entrée libre.

Journées nationales de l’architecture

Hôtel Rochegude rue Rochegude, 31000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

L’hôtel Le Rochegude est idéalement situé à l’angle du parc Rochegude, en plein centre d’Albi. Entièrement rénové en 2010 et à nouveau réaménagé au printemps 2014, l’hôtel tient son nom du marquis de Rochegude, illustre albigeois du XVIIIe-XIXe siècles, homme politique, officier de marine, romaniste, et bibliophile. Il a entre autre légué à la ville plus de 20000 ouvrages anciens et rares qui font la fierté de la bibliothèque municipale.

Projets d’ici et d’ailleurs sur la thématique de l’évolution et l’adaptation de nos modes d’habiter. Trois expositions dans une, conçues par les CAUE des Yvelines, de la Sarthe et du Tarn.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T13:00:00+02:00

2022-10-16T18:00:00+02:00

©e.rgo