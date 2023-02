Atelier de pratique artistique : Dans le fond du jardin… Hôtel Reynès, 23 février 2023, Albi.

Atelier de pratique artistique : Dans le fond du jardin… Jeudi 23 février, 14h30 Hôtel Reynès

À partir de 7 ans. Ateliers indépendants ou cumulables (8€ l’atelier/20€ les 3)

Le centre d’art Le LAIT propose ce stage de pratique artistique à l’attention des enfants et des adultes qui les accompagnent.

Hôtel Reynès 14 Rue Timbal, 81000 Albi Le Clos Albi 81000 Tarn Occitanie

Animé par Patricia Scribe, médiatrice au centre d’art Le Lait. A partir d’un ensemble de livres illustrés destinés aux enfants et de livres spécialisés dans les jardins et plants (Eugène Grasset, William Morris, Art and Crafts, Les herbiers), composer, organiser et saturer le support en répétant plusieurs fois des motifs, à l’aide de deux ou trois couleurs. Cet exercice invite à jouer avec la saturation, le motif et le rythme.

Ces ateliers,conçus à partir de l’exposition d’affiches de Florentine et Alexandre Lamarche-Ovize dans les abribus du réseau libéA, proposent d’explorer les notions de composition, de saturation, de contraste, de motif, de fond et de forme… par des jeux d’observation, de dessin ou encore de collage.



Eugène Grasset