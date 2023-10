Réveillon 2024 Hôtel-Restaurant les Oliviers Loriol-sur-Drôme, 31 décembre 2023, Loriol-sur-Drôme.

Loriol-sur-Drôme,Drôme

Nous sommes très heureux de vous présenter le programme du 31 Décembre. Diner de gala et soirée du réveillon : Animation DJ, feux d’artifices, machine à selfie, de la magie Close Up.

2023-12-31 20:00:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

Hôtel-Restaurant les Oliviers Rue Louis d’Arbalestier

Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We are delighted to present the December 31st program. Gala dinner and New Year’s Eve party: DJ entertainment, fireworks, selfie machine, Close Up magic

Nos complace presentarle el programa para el 31 de diciembre. Cena de gala y fiesta de Nochevieja: animación con DJ, fuegos artificiales, máquina de selfies, magia Close Up, etc

Wir freuen uns sehr, Ihnen das Programm für den 31. Dezember vorstellen zu können. Gala-Dinner und Silvesterparty: DJ-Entertainment, Feuerwerk, Selfie-Maschine, Close Up-Zauberei

Mise à jour le 2023-10-28 par Office de Tourisme du Val de Drôme