EXPOSITION PHOTOS ET CERAMIQUES – SYLVIE SOUTON – JEAN JACQUES CORNILLON Hôtel Restaurant les Hameaux de Lozère Fournels, 15 juillet 2023, Fournels.

Fournels,Lozère

Exposition photo et céramique toute la journée à l’hôtel Les Hameaux de Lozère à Fournels.

Exposition photos : Le Choeur des Choses Gelées.

Entrée libre. ….

2023-07-15 fin : 2023-08-13 . EUR.

Hôtel Restaurant les Hameaux de Lozère

Fournels 48310 Lozère Occitanie



Photo and ceramic exhibition all day at Les Hameaux de Lozère hotel in Fournels.

Photo exhibition: Le Choeur des Choses Gelées.

Free admission. …

Exposición de fotografía y cerámica durante todo el día en el hotel Les Hameaux de Lozère, en Fournels.

Exposición fotográfica: Le Choeur des Choses Gelées.

Entrada gratuita. …

Ganztägige Foto- und Keramikausstellung im Hotel Les Hameaux de Lozère in Fournels.

Fotoausstellung: Le Choeur des Choses Gelées (Der Chor der gefrorenen Dinge).

Freier Eintritt. …

