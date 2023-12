Jeu Concours de Noël Hôtel restaurant Le Pommeil Guéret, 1 décembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

L’Hôtel Restaurant Le Pommeil, vous propose de gagner un lot chaque jour !

Un repas = une participation au jeu concours.

De nombreux lots sont à gagner..

2023-12-01 fin : 2023-12-24 . .

Hôtel restaurant Le Pommeil Rue de Pommeil

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Hotel Restaurant Le Pommeil, offers you the chance to win a prize every day!

One meal = one entry.

Lots of prizes to be won.

El Hôtel Restaurant Le Pommeil le ofrece la posibilidad de ganar un premio cada día

Una comida = una participación en el concurso.

Muchos premios para ganar.

Das Hôtel Restaurant Le Pommeil, bietet Ihnen die Möglichkeit, jeden Tag ein Los zu gewinnen!

Eine Mahlzeit = eine Teilnahme am Gewinnspiel.

Es gibt zahlreiche Lose zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Grand Guéret