Contes de Noël Hôtel – restaurant le Central Boussac, 13 décembre 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

Les enfants sont invités à venir écouter des contes de Noël avant de prendre un goûter ensemble, bien au chaud au Central..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . .

Hôtel – restaurant le Central

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Children are invited to come and listen to Christmas tales before enjoying a snack together, snug and warm at Central.

Los niños están invitados a venir y escuchar cuentos de Navidad antes de disfrutar juntos de una merienda, calentitos y acogedores en Central.

Die Kinder sind eingeladen, Weihnachtsmärchen zu lauschen, bevor sie gemeinsam einen Imbiss einnehmen, wohlig warm im Central.

Mise à jour le 2023-11-06 par Creuse Confluence Tourisme