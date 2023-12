Contes de Noël Hôtel – restaurant le Central Boussac, 4 décembre 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

Les enfants sont invités à venir écouter des contes de Noël avant de prendre un goûter ensemble, bien au chaud au Café de la place..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . .

Hôtel – restaurant le Central

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Children are invited to come and listen to Christmas tales before enjoying a snack together in the warmth of the Café de la place.

Los niños están invitados a venir y escuchar cuentos de Navidad antes de disfrutar juntos de una merienda al calor del Café de la place.

Die Kinder sind eingeladen, Weihnachtsmärchen zu lauschen, bevor sie gemeinsam einen Snack im warmen Café de la Place zu sich nehmen.

