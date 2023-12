Réveillon de la Saint-Sylvestre à Rocamadour Hôtel-Restaurant Le Bellevue Rocamadour, 31 décembre 2023, Rocamadour.

Rocamadour Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31

Réveillon à l’Hôtel Restaurant le Bellevue, sur réservation.

Mises en bouche : mini tartare d’huîtres aux agrumes, cromesquis de ris de veau et crème de persil, madeleine salée au lard et comté

Foie gras de canard dur Sud-Ouest mi-cuit au vin de cahors et aux épices de Noël, condiment aux dattes

Noix de Saint-Jacques rôties à la Grenobloise, émulsion au beurre noisette, citron caviar et herbes fraîches

Tournedos de Bœuf limousin Wellington, jus court truffé, mousseline de pomme de terre à la truffe d’hiver, légumes racines et champignons justes sautés

Croustillant d’Ossau-Iraty, confit de coing

Forêt noire à ma façon en biscuit roulé avec son verre de Banyuls ou sa coupe de champagne

72 EUR.

Hôtel-Restaurant Le Bellevue L’Hospitalet

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



