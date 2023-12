Les AVC, en parler pour comprendre et prévenir Hôtel restaurant La Grenouillère Fougères, 21 décembre 2023, Fougères.

Une réunion d’information et d’échanges sur les Accidents Vasculaires Cérébraux avec la participation des :

– Dr Catherine VIDAL, cardiologue et chef de pôle Médecine Urgences au CH de Vitré

– Dr Marion LECLERCQ, neurologue au CH de Vitré et au CHU de Rennes

– Dr Régis LE HÔ, médecin urgentiste, chef de service au CH de Vitré et coordonnateur médical de l’Equipe Territoriale GHT HB

En France, on estime à environ 150 000 le nombre d’AVC par an, soit 1 AVC tous les 4 minutes et 1 personne concernée sur 5.

Pour l’Ille-et-Vilaine, ils s’élèvent à 2 600 dont 1 600 avec des séquelles – visibles et invisibles – et 250 concernant des moins de 45 ans.

Les AVC sont la première cause de handicap, la deuxième cause de démence et la troisième cause de décès chez l’adulte.

Moment de rencontre et d’échanges, cette conférence de prévention santé sera l’occasion d’aborder toutes les questions relatives aux AVC, d’apporter son lot d’informations, d’interrogations, de conseils…

 Qu’est-ce qu’un Accident Vasculaire Cérébral ?

 Quels sont les signes d’alerte ?

 Comment se manifeste-t-il ?

 Comment réagir ?

 Quels sont les principaux facteurs de risques ?

 Quelles peuvent être les séquelles/conséquences d’un AVC ?

 Quels traitements/thérapeutiques peuvent être mis en place ?

 Peut-on éviter et/ou prévenir la survenue d’un AVC ?

 …

… Et bien d’autres questions que vous pouvez vous poser… Alors, n’hésitez pas et venez nombreux à cette soirée-débat GRATUITE et OUVERTE A TOUS, jeunes et adultes, MSA ou non.

Hôtel restaurant La Grenouillère route d'Ernée 35300 VITRE Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne

Santé