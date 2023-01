La vie de château autour des vins de Bergerac Hôtel-Restaurant de Guyenne Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence

La vie de château autour des vins de Bergerac Hôtel-Restaurant de Guyenne, 1 février 2023, Talence. La vie de château autour des vins de Bergerac Mercredi 1 février, 19h30 Hôtel-Restaurant de Guyenne

Tarif : 35 € / personne.

Venez déguster les vins de Bergerac et Duras lors d’un cocktail dinatoire, organisé par les étudiants de la licence professionnelle œnotourisme. Nous serons vos sommeliers pour la soirée. Hôtel-Restaurant de Guyenne Avenue de la Marne, Talence Thouars Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine Cocktail dinatoire Organisée par les étudiants en oenotourisme de l’Institut des sciences de la Vigne et du Vin, cette soirée est en partenariat avec le lycée hôtelier de Gascogne de Talence et les vins de Bergerac et Duras.

Vous pourrez découvrir des accords mets et vins originaux, conçus par les étudiants du lycée de Gascogne. Les étudiants d’oenotourisme seront vos sommeliers !

Nous vous attendons nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T19:30:00+01:00

2023-02-01T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Hôtel-Restaurant de Guyenne Adresse Avenue de la Marne, Talence Thouars Ville Talence lieuville Hôtel-Restaurant de Guyenne Talence Departement Gironde

Hôtel-Restaurant de Guyenne Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/

La vie de château autour des vins de Bergerac Hôtel-Restaurant de Guyenne 2023-02-01 was last modified: by La vie de château autour des vins de Bergerac Hôtel-Restaurant de Guyenne Hôtel-Restaurant de Guyenne 1 février 2023 Hôtel-Restaurant de Guyenne Talence Talence

Talence Gironde