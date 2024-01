Vide-dressing géant par Violette Sauvage Hôtel Renaissance Bordeaux, samedi 30 mars 2024.

Vide-dressing géant par Violette Sauvage Rendez-vous les 30 et 31 mars 2024 pour participer au vide-dressing géant de Violette Sauvage ! 30 et 31 mars Hôtel Renaissance Entrée libre et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T11:00:00+01:00 – 2024-03-30T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-31T11:00:00+02:00 – 2024-03-31T18:00:00+02:00

Un vide dressing géant

Le vide-dressing Violette Sauvage revient déjà Bordeaux pour vous aider à suivre de nouvelles bonnes résolutions pour 2024 !

Toute l’équipe posera à nouveau ses portants dans le bel hôtel Renaissance de Bordeaux durant tout un week-end consacré à la seconde main ! Passez nous voir les 30 et 31 mars 2024 ! C’est gratuit.

Qui peut s’inscrire ?

Vos placards débordent de vêtements que vous ne portez plus? Alors notre événement tombe à pic ! Complétez le formulaire, choisissez le jour et le nombre d’éléments que vous souhaitez et venez donner une seconde vie aux pièces de votre dressing. Nous nous occupons de tout, votre seule mission : faire le tri et nous ramener vos plus belles pépites à vendre.

Vous êtes créateur et vous souhaitez faire découvrir votre univers? Nous vous accueillons avec grand plaisir ! N’hésitez pas à remplir le formulaire et profitez du week-end pour rencontrer vos futurs clients.

De la seconde main de qualité

Ce que vous pourrez trouver chez nous? Des vêtements de marques à prix cassés ! Une cinquantaine d’exposants seront là pour brader leurs dressings alors il faudra prendre le temps de fouiller et de trouver votre perle rare parmi les milliers de vêtements.

Ça se passe de 11h00 à 18h00, du 30 au 31 mars, à l’hôtel Renaissance de Bordeaux : Save the Date !

Hôtel Renaissance 16 rue de Gironde, 33000 – Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.violettesauvage.fr/vide-dressing-bordeaux-hotel-renaissance-30-et-31-mars-2024/ »}]

vide-dressing brocante