Paris Panic Room île de France, Paris Hotel Radio Paris x Panic Room, Dj HRP, CASA, Hellenah Plus Panic Room Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Hotel Radio Paris x Panic Room, Dj HRP, CASA, Hellenah Plus Panic Room, 10 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 10 novembre 2021

de 19h à 5h

gratuit

Hotel Radio Paris s’installe au Panic Room pour te faire turn up un soir de veille de jour férié ! Au programme, House, Techno et Electro de 19h à 5h du mat Hotel Radio Paris s’installe au Panic Room pour te faire turn up un soir de veille de jour férié ! Au programme, House, Techno et Electro de 19h à 5h du mat Aux platines: Dj HRP aka le patron de la radio, CASA & Hellenah Plus jeune duo acid house prometteur ENTRÉE GRATUITE Événements -> Soirée / Bal Panic Room 101 Rue Amelot Paris 75011

8 : Saint-Sébastien – Froissart (45m) 8 : Filles du Calvaire (248m)

Contact : Panic Room 0158309343 info@panicroomparis.com https://www.facebook.com/events/363234248887766 Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-11-10T19:00:00+01:00_2021-11-11T05:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Panic Room Adresse 101 Rue Amelot Ville Paris lieuville Panic Room Paris