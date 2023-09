Visite guidée de l’hôtel préfectoral et de l’hôtel du département de la Mayenne Hôtel prefectoral Laval, 17 septembre 2023, Laval.

À l’occasion de l’édition 2023 des journées européennes du patrimoine, l’hôtel préfectoral de la Mayenne et le Conseil départemental de la Mayenne ouvriront leurs portes le dimanche 17 septembre de 10h00 à 18h00 et proposent au public une visite commune. Celle-ci débutera à l’hôtel préfectoral, place Jean Moulin à Laval et se poursuivra au sein de l’hôtel du Département.

Guidés par des personnels de la préfecture, les visiteurs pourront découvrir le bâtiment et son histoire : ils accéderont notamment à la cour de l’hôtel préfectoral, au jardin, au hall d’honneur ou encore au bureau et à la résidence de la préfète, habituellement fermés au public. Au sein d’une salle de réunion et de réception – la salle Mayenne – ils pourront également parcourir l’exposition « Jean MOULIN et les préfets résistants de la Mayenne » installée pour l’événement.

Marie-Aimée GASPARI, préfète de la Mayenne, et des membres du corps préfectoral – sous-préfète d’arrondissement, secrétaire général, directeur de cabinet – présenteront aux visiteurs leur rôle et leurs missions dans le département.

Le jeune public est le bienvenu à l’occasion de cette journée (livret de jeux, quizz, animation pédagogique sur les abeilles qui ruchent dans les jardins de la préfecture).

À l’occasion de la 40ᵉ édition des journées européennes du patrimoine dont le thème est le patrimoine vivant, madame la préfète plantera un olivier dans les jardins de la préfecture

Au sein de l’hôtel du Département, les visiteurs pourront ensuite découvrir la salle de session, dans laquelle ils seront accueillis par des élus qui leur présenteront leur rôle et les missions du Département.

Ils pourront ensuite découvrir une exposition d’artistes mayennais (LEB, Robert LERIVRAIN, Gilles CUERRIER…), dont Robert TATIN, en hommage à Alfred JARRY, écrivain lavallois dont nous célébrons les 150 ans de la naissance en 2023.

La visite de l’hôtel du Département s’achèvera par le bureau du Président, Olivier RICHEFOU.

Visite gratuite et sans inscription préalable ;

Durée indicative : 1h30 à 2h (pour la visite complète) ;

Groupes de 20 à 30 personnes maximum ;

Première visite à 10h00, dernière visite à 17h30 (un départ toutes les 20 à 30 minutes) ;

Les visiteurs devront être munis d’un justificatif d’identité.

Hôtel prefectoral Entrée Place Jean Moulin, 53000 Laval

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Préfecture de la Mayenne