Visite guidée par un magistrat (à destination des lycéens) Vendredi 15 septembre, 09h00 Hôtel Pommeret – Chambre régionale des comptes Sur inscription et réservation obligatoire.

Visite guidée par un magistrat, présentation de l’activité de la CRC, des métiers des juridictions financières, des parties du bâtiment classé au titre des monuments historiques et présentant un intérêt sur le plan culturel et architectural.

Hôtel Pommeret – Chambre régionale des comptes 15 rue d'Escures 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 78 96 00 http://www.ccomptes.fr/ centrevaldeloire@crtc.ccomptes.fr Hôtel Pommeret, siège de la Chambre régionale des comptes du Centre-Val de Loire. Pièces ayant conservé les boiseries d'époque et leur charpente d'origine. L'hôtel particulier est composé d'un corps de logis principal précédé d'une cour pavée fermée avec deux ailes en retour. Ses façades sont en brique et pierre de taille ; sa toiture, en ardoise de Trélazé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T10:00:00+02:00

@ CRC Centre-Val de Loire