Visites guidées Hôtel Pierre du Puy Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Visites guidées Hôtel Pierre du Puy Tours, 16 septembre 2023, Tours. Visites guidées 16 et 17 septembre Hôtel Pierre du Puy Visites guidées par un guide-conférencier Ville d’art et d’histoire de l’hôtel Pierre du Puy. Découvrez notamment les pièces côté rue, l’escalier à la Rihour et profitez d’une vue sur le vieux Tours. Hôtel Pierre du Puy 16 rue Briçonnet 37000 Tours Tours 37000 Vieux Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire L’hôtel Pierre du Puy est un rare exemple d’architecture brique et pierre à Tours au XVe siècle qui se distingue par une mise en œuvre et un parti architectural original, faisant référence à la Flandre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Pascal Avenet Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Hôtel Pierre du Puy Adresse 16 rue Briçonnet 37000 Tours Ville Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Hôtel Pierre du Puy Tours

Hôtel Pierre du Puy Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/