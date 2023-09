Journées du Patrimoine : Exposition de costumes d’inspiration historique Hôtel Pellissier Visan, 16 septembre 2023, Visan.

Visan,Vaucluse

Exposition de costumes d’inspiration historique, par Aénor et Engival.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Hôtel Pellissier Rue de la Congrégation

Visan 84820 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition of historically inspired costumes, by Aénor and Engival

Exposición de trajes de inspiración histórica, de Aénor y Engival

Ausstellung historisch inspirierter Kostüme, von Aénor und Engival

