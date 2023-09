Prix Jeunes talents en architecture 2023 Hôtel Pasteur Rennes, 25 septembre 2023, Rennes.

Prix Jeunes talents en architecture 2023 25 septembre – 27 octobre Hôtel Pasteur Entrée libre

Le Prix Jeunes talents en architecture, créé en 2010 par la ville de Rennes, constitue un maillon essentiel de la politique de la ville de Rennes pour favoriser l’émergence de jeunes architectes sur le territoire. L’édition 2023 présente 8 projets, issus de la session des Projets de Fin d’Études (PFE) de juin dernier.

Domaine d’Etudes HYBRIDATIONS : Thématique libre

* Hugo HELLER et Sarah LEGRAND _ avec _ Le Sîlot · centre étudiant & ferme urbaine · ZAC EuroRennes

* Krystian FERNANDO _ avec _ Rennes Underground

* Clément GORKA et Antoine RYO _ avec _ Les forges de Trignac · région de Saint-Nazaire

DE Instrumenter : Métamorphoses

* Gael THIBAUD _ avec _ Ephyra · Une Ile perdue dans le temps et l’espace

* Mathilde GOURMAUD _ avec _ Punctum · Jardin d’image, latence, menace recherche sur les rapports entre l’architecture et la photographie

DE Transitions n°1 : Monument et architecture savante : Philibert de l’Orme et l’art d’accommoder les restes

* Lucas ALLANIC et Pauline GOMEZ _ avec _ IATRIA · requalification de l’ancien hospice quintinais · Quintin

DE Transitions n°2 – Un monde nouveau

* Sami AARAB et Pierre-Alain FOUGERAY _ avec _ À la croisée · Josselin · Morbihan

DE Traversées – De l’intuition à la matière

* Remy ITARD, Jules PADIOLEAU et Léonard PINEL _ avec _ Territorialités Plurielles · Comment rendre désirable le futur des communes périurbaines rennaises, tout en engageant la transition écologique, en fabriquant une urbanité forte et en valorisant des paysages singuliers ?

Jusqu’au 6 octobre 2023, dans le hall de l’ENSAB. Du 10 au 14 octobre, de 14h00 à 18h30 à l’Hôtel Pasteur.

Inauguration le mercredi 11 octobre, à 18h30, à l’Hôtel Pasteur (Rennes).

architecture diplômé·es

