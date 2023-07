Fête ensemble, le spectacle qui va faire parler la Bretagne Hôtel Pasteur Rennes, 19 août 2023, Rennes.

Fête ensemble, le spectacle qui va faire parler la Bretagne 19 et 20 août Hôtel Pasteur Gratuit

On dit la culture inaccessible, l’échange impossible, les Français déprimés ? Cet été, Fête ensemble part à vélo sur les routes de Bretagne pour prouver le contraire.

Du 20 juin au 20 août, du Centre-Bretagne à Rennes en passant par le Morbihan, le Finistère puis les Côtes d’Armor, une dizaine d’étapes sont prévues et autant de spectacles pour s’émouvoir, discuter, faire la fête et se former. Par le biais de l’art et de l’événementiel, Fête ensemble créera des espaces participatifs et festifs dans l’espace public pour vivifier la démocratie. Fête ensemble est persuadé que dans un monde où tout est de plus en plus numérique et consumériste, se retrouver sur le terrain pour faire ensemble est fondamental.

Dernière étape du parcours : l’Hôtel Pasteur à Rennes. Le spectacle débutera à 18h par une pièce de théâtre contant l’histoire de Gwen, une jeune femme qui rentre dans sa petite ville de Bretagne et y reprend la boulangerie familiale.

La pièce comprend un temps d’échange sous format d’assemblée animé par les membres du collectif, autour de l’engagement.

La soirée se poursuivra à partir de 20h avec une fête en musique et des jeux.

Le dimanche en journée, des formations à la coopération, à la mobilisation et aux manières de s’engager sont prévues pour les personnes qui veulent s’engager sur leur territoire.

Hôtel Pasteur 2 Place Pasteur, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-19T18:00:00+02:00 – 2023-08-19T20:00:00+02:00

2023-08-20T18:00:00+02:00 – 2023-08-20T20:00:00+02:00