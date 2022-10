Prix Jeunes Talents en Architecture 2022 Hôtel Pasteur Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Venez découvrir le palmarès du Prix Jeunes Talents en Architecture 2022 Le Mardi 18 octobre à 18h15, à l’Hôtel Pasteur à Rennes Hôtel Pasteur Hôtel Pasteur Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « mailto:t.argiolas@rennesmetropole.fr »}] Nathalie APPÉRÉ, Maire de Rennes

Didier BRIAND, Directeur de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne ont le plaisir de vous convier à la remise des prix

JEUNES TALENTS EN ARCHITECTURE

13e ÉDITION pour les projets de fin d’études lauréats Le Mardi 18 octobre à 18h15

Hôtel Pasteur – 2 place Pasteur — Rennes

Appartements avec vue – 2e étage

t.argiolas@rennesmetropole.fr

Tél. 02 23 62 12 97

Métro : Saint-Germain Exposition des projets candidats à l’Hôtel Pasteur, du 19 au 29 octobre 2022

ouverte tous les jours sauf le dimanche du lundi au vendredi de 13h à 19h00 et le samedi de 10h00 à 16h00 du 19 au 29 octobre

