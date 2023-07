Visite guidée de la cour d’honneur et des jardins de l’hôtel de Chassey Hôtel particulier de Chassey Semur-en-Auxois, 16 septembre 2023, Semur-en-Auxois.

L’hôtel de Chassey ouvre ses portes pour les Journées européennes du patrimoine. Cet hôtel particulier de style néoclassique en pierre calcaire de Chevigny, situé dans le quartier du château à Semur-en-Auxois est classé au titre des Monuments historiques pour ses bâtiments et terrasses.

C’est Jean Henri de Chassey, dont les initiales ornent les balustrades en fer forgé,qui le fit construire en 1745.

À l’extrémité de sa première terrasse, on admire une des plus belles vues sur la ville et sa collégiale.

Venez le visiter la cour d’honneur et les jardins samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Hôtel particulier de Chassey Rue de l’Hôpital, 21140 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté À la Révolution, saisi par l’État, l’hôtel de Chassey servit d’entrepôt militaire puis fut laissé à l’abandon. Il fut restauré par M. et Mme Bréon-Claret en 1875, qui ajoutèrent leur emblème de famille sur le panier surmontant le portail monumental qui pèse plus de 2 tonnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© N. Janisset