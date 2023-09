Cet évènement est passé Découvrez cet hôtel particulier du XVIIe siècle en visite guidée Hôtel particulier Bagnols-sur-Cèze Catégories d’Évènement: Bagnols-sur-Cèze

Découvrez cet hôtel particulier du XVIIe siècle en visite guidée

16 et 17 septembre 2023

Poussez les portes de cet hôtel particulier pour une visite libre, et découvrez notamment son remarquable escalier monumental de 1667.

Un édifice remarquable, inscrit au titre des Monuments historiques, que vous fait découvrir sa propriétaire.

Hôtel particulier
19 rue de la République, 30200 Bagnols-sur-Cèze
Bagnols-sur-Cèze
30200 Le Suel
Gard
Occitanie

Cet hôtel particulier du XVIIe siècle, est remarquable pour sa porte d'entrée et surtout son escalier monumental et ses galeries.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Ville de Bagnols-sur-Cèze Détails Catégories d’Évènement: Bagnols-sur-Cèze, Gard Autres Lieu Hôtel particulier Adresse 19 rue de la République, 30200 Bagnols-sur-Cèze Ville Bagnols-sur-Cèze Departement Gard Lieu Ville Hôtel particulier Bagnols-sur-Cèze latitude longitude 44.16374;4.619771

