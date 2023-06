SEJOUR CALELLA Hotel olympic Calella, 31 juillet 2023, Calella.

SEJOUR CALELLA 31 juillet – 6 août Hotel olympic 45€-70€

Le séjour se déroulera à Calella en Espagne

Les jeunes pourront découvrir des sports en mer comme le Kayak et la bouée tractée. De plus tout au long du séjour, ils et elles s’intieront à la culture locale en échangeant (parfois en Espagnole). La découverte de la ville sous forme de défis et de jeux ludiques complétera ce séjour.

Hotel olympic Calella carrer de benavente Calella 08370 Barcelone Catalogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:30:00+02:00 – 2023-07-31T22:00:00+02:00

2023-08-06T09:30:00+02:00 – 2023-08-06T22:00:00+02:00

Callela découverte