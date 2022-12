Séjour en Espagne et découverte de la langue et la culture Hotel olympic Calella Catégories d’évènement: Barcelone

Séjour en Espagne et découverte de la langue et la culture 22 – 29 juillet Hotel olympic Calella

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap auditif;handicap moteur hi;mi Hotel olympic Calella carrer de benavente Calella 08370 Barcelone Catalogne Le séjour se déroulera du 22 juillet au 29 juillet 2022 il s’articulera sur deux axes :

– Les arts et la culture ( visite culturelle de la ville de barcelone et de Callela musée d’art moderne et musée d’histoire catalane ) nous allons aussi nous aider du pass-découverte mis en place par la région pour effectuer d’autres visites du pays Catalan .

– La découverte ou l’approfondissement de langue étrangère ( Dans notre effectif pédagogique nous avons Oscar animateur et professeur d’EPS billingue de nationalité Espagnole qui pourra faire le lien entre les activités culturelles et la langue Espagnole. Lors du séjour les ados devront réaliser un montage vidéo sur leur éxpérience uniquement en Espagnol.)

Age minimum 11 Age maximum 15

