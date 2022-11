Petit-déjeuner débat sur le thème de l’Énergie Hôtel Océania, Quimper Kerlagatu Catégories d’évènement: Finistère

Petit-déjeuner débat sur le thème de l'Énergie Hôtel Océania, Quimper, 8 décembre 2022

Inscription gratuite sur www.tech-quimper.bzh

Matinale d’échanges avec l’écosystème innovant du Sud-Finistère Hôtel Océania, Quimper 17 rue du Poher, 29000 QUIMPER Kerlagatu 29000 Finistère Bretagne [{« link »: « https://bit.ly/3VmzeBV »}, {« link »: « http://www.tech-quimper.bzh »}] L’énergie concentre toutes les attentions car notre économie en est extrêmement dépendante. La consommation globale de la France en 2020 était de 1600TWh dont 700TWh de produits pétroliers, 400 TWh d’électricité, 300TWh de gaz et 200TWh d’énergies diverses. La production d’énergie en France dépend des importations : 98% pour les produits pétroliers et 100% pour le gaz. Le prix de l’électricité en France dépend de règles nationales et européennes. Dans ce contexte, les coûts d’achat des énergies ont subi, en deux ans, une telle augmentation imposant aux entreprises de revoir, au mieux, leurs comportements, à minima, leurs process de fabrication, et certainement leurs capacités de production pour garantir un coût économique viable. Les marges de manœuvre pour réduire l’impact de la variabilité des prix des énergies sont ténues. Le luxe du choix n’est plus, le temps est à l’étude de toutes formes de gains pour éviter l’arrêt des outils de production. Mais par où commencer et comment ? Existe-t-il des soutiens financiers pour des projets énergétiques ? Olivier LE STRAT, co-fondateur de H2Gremm nous présentera les moyens d’accompagnement des entreprises pour aider et accélérer la transition énergétique, un exemple d’outil de simulation de dimensionnement technico économique pour apporter une solution partielle ou totale d’autonomie en énergie. Ce moment permettra à chacun de partager des exemples d’organisation impactant favorablement le bilan énergétique. Nicolas de MONTFUMAT, chef de projet Etudes et Statistiques à Bretagne Développement Innovation présentera l’annuaire des offreurs de solutions pour la transition énergétique ainsi que les chiffres-clés de l’enquête sur l’énergie en Bretagne. Il décrira également les actions de deux grands programmes de l’agence économique que sont Bretagne Hydrogène Renouvelable et Smart Energies. Petit-déjeuner débat

Jeudi 8 décembre 2022, 8h30 / 10h

à l’hôtel Océania de Quimper

Inscription gratuite mais obligatoire => https://bit.ly/3VmzeBV

www.tech-quimper.bzh

