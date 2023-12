KPMG – L’ESG au coeur de vos enjeux Hôtel Océania L’Univers Tours, 16 janvier 2024, Tours.

KPMG – L’ESG au coeur de vos enjeux Mardi 16 janvier 2024, 18h30 Hôtel Océania L’Univers Sur inscription

Elles s’appliqueront aux entreprises qui dépassent 2 des 3 critères suivants : 250 salariés, 20 M€ de bilan ou 40 M€ de CA.

Ces évolutions règlementaires soulèvent de nombreuses questions qui vous concernent :

Quelle transposition de ces textes en France (périmètre, calendrier et adaptations) ?

Comment satisfaire un triple jeu de normes (ISSB, EFRAG, SEC…) ?

Comment vous préparer à ces chantiers autour du rapport de durabilité (compréhension des normes, collecte des données, format électronique…) ?

Nos équipes KPMG vous proposent de présenter ces différentes évolutions réglementaires, notamment CSRD et Taxonomie – et d’apporter les réponses à ces questions.

Au programme

18h30 : accueil

18h45 : panorama des évolutions règlementaires RSE actuelles et futures

19h45 : questions, réponses et moment de convivialité

Les intervenants

Alexis Cartier, Partner Audit

Florent Guenego, Manager Audit et Référent ESG

Hôtel Océania L'Univers 5 Boulevard Heurteloup, Tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire