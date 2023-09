L’indemnisation Hôtel Occidental Sfax Sakiet Ezzit Catégories d’Évènement: Délégation Sakiet Ezzit

Sakiet Ezzit L’indemnisation Hôtel Occidental Sfax Sakiet Ezzit, 18 octobre 2023, Sakiet Ezzit. L’indemnisation 18 et 19 octobre Hôtel Occidental Sfax Ce colloque est organisé par l’unité de recherche « Obligations et arbitrage » de la Faculté de droit de l’Université de Sfax (Tunisie), en collaboration avec l’IODE (UMR CNRS 6262) et l’IRJS, avec le soutien de l’Institut français de Tunisie. Pour plus d’information, consulter le programme. Hôtel Occidental Sfax 544 Av. Habib Bourguiba, Sfax 3000, Tunisie Sakiet Ezzit 3021 Délégation Sakiet Ezzit Gouvernorat Sfax [{« link »: « https://iode.univ-rennes.fr/sites/iode.univ-rennes.fr/files/medias/files/Prog_Indemnisation_Tunisie.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T10:00:00+02:00 – 2023-10-18T18:45:00+02:00

2023-10-19T10:00:00+02:00 – 2023-10-19T13:45:00+02:00 Responsabilité et sécurité Détails Catégories d’Évènement: Délégation Sakiet Ezzit, Sakiet Ezzit Autres Lieu Hôtel Occidental Sfax Adresse 544 Av. Habib Bourguiba, Sfax 3000, Tunisie Ville Sakiet Ezzit Departement Délégation Sakiet Ezzit Lieu Ville Hôtel Occidental Sfax Sakiet Ezzit latitude longitude 34.79494;10.760461

